أبرز ما ورد في اجتماع أمن أمريكا وروسيا وإسرائيل

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انطلقت أعمال اجتماع رؤساء أمن أمريكا وروسيا وإسرائيل، اليوم الاثنين.
وقال أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف في تصريحات "يجب أن يعم السلام سوريا وان نحافظ على سيادة الدولة السورية".
وأضاف باتروشيف "لدى روسيا وإيران إجراءات مشتركة لمحاربة الإرهاب، ونريد أن تعيش إسرائيل بسلام، وإيران وروسيا أصدقاء".
وبين باتروشيف، أن روسيا حاربت الإرهاب في سوريا ويجب القضاء عليه بشكل كامل".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة، والرئيس أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".
وبين بولتون، أن الاقتصاد في إيران ينهار وبأن إيران تدعم حزب الله والأسد وتسلّح الميليشيات الشيعية في العراق
وتابع بولتون: إيران لديها أذرعها التي تحقق العنف والتهديد في المنطقةوندرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".
من جهته قال بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تدخلت عدة مرات لمنع إيصال إيران سلاحها إلى حزب الله، و يجب مغادرة أي قوات أجنبية وصلت سوريا بعد 2011".
وبين نتنياهو، أن إسرائيل واميركا وروسيا تريد أن تعيش سوريا بسلام وأشكر الرئيسين ترمب وبوتين على عقدهما هذه القمة الأمنية
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