فاجأت دبي، مؤسس موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جاك دورسي بملصق خاص على جواز سفره لدى دخوله دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين.
وإلى جانب ذلك الملصق الترحيبي على جواز دورسي، حصل مؤسس تويتر على الختم الرسمي لدخول دبي والذي يحمل تاريخ يوم الاثنين 24 يونيو 2019.
وحققت تغريدة دورسي تفاعلا كبيرا عبر حسابه على تويتر، إذ أعجب بها وعلق عليها وشاركها مئات المتابعين.
كما امتلأ حساب مؤسس تويتر بالتعليقات المرحبة به في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي زيارة دورسي ضمن رحلة حملت اسم "Tweep Tour" المخصصة لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في العالم، وسبقها زيارات إلى باريس ودبلن وهامبورغ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: دبي ترحب بمؤسس تويتر بختم خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.