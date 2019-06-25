المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليون و339 ألف دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 281 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 554 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت 833 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.119 مليون دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم 1.407 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: