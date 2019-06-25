اغتصبها وهددها... رغم اعاقتها وصغر سنها

خطف سائق “توك توك” في مصر فتاة تبلغ من العمر 16 عاما “معاقة سمعيا” تحت تهديد سلاح أبيض واصطحبها إلى شقته وتناوب اغتصابها، وعندما فقدت الوعي ألقى بها في أحد الشوارع وعندما عثر عليها الأهالي نقلوها إلى المستشفى وهناك عثرت أسرتها عليها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط المتهم، وتبين من التحريات أن المجني عليها خرجت من منزل أسرتها لشراء بعض احتياجات المنزل لوالدتها فتتبعها المتهم وطلب منها توصيلها بـ “التوك توك” وعقب استقلالها فرا بها إلى منطقة قريبة من شقته وأشهر سلاحا أبيض في وجهها مهددها بالموت وتوجه بها إلى شقته وهتك عرضها.
وبعدما ارتكب جريمته حاول المتهم التخلص من المجني عليها فحملها في “التوك توك” مرة أخرى وألقى بها في أحد الشوارع بعد أن استولى على سماعتين تضعهما في أذنيها لإعقاتها.
وبعدما ارتكب جريمته حاول المتهم التخلص من المجني عليها فحملها في “التوك توك” مرة أخرى وألقى بها في أحد الشوارع بعد أن استولى على سماعتين تضعهما في أذنيها لإعقاتها.
وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “سيد. م”، 22 سنة وفي أحد الأكمنة تمكن رجال البحث الجنائي من القبض عليه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
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