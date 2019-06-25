نائب عن الحكمة: ندعم بقوة خيار تمديد عمل البرلمان لشهر واحد

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، ان "الحكمة طالبت ومازالت تطالب وتؤكد على ضرورة تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لشهر كامل"، مبينا ان "لدينا العديد من الاسباب التي تجعلنا امام ضرورة ملحة للتمديد".واضاف خلاطي ان "هنالك العديد من مشاريع القوانين المهمة التي بحاجة الى سرعة تشريعها، خاصة ان عدد القوانين التي تم تشريعها بالفصل التشريعي الحالي كانت قليلة"، لافتا الى ان "هنالك العديد من التحديات الموجودة حاليا بحاجة الى استمرار عمل مجلس النواب بهذه المرحلة وتقديم الحلول والمعالجات لها بشكل فوري".

وطالب ائتلاف سائرون، في (21 حزيران 2019)، بتمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لمدة ٣٠ يوما، عازيا ذلك الى وجود قوانين غير مكتملة وعدم اكتمال الكابينة الوزارية.



واعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، في (16 حزيران 2019) أن إنتاجية البرلمان خلال الفترة السابقة "متواضعة"، كاشفاً عن مساعٍ لتمديد الفصل التشريعي البرلماني لمدة شهر.

يشار إلى أن العطلة التشريعية ل‍مجلس النواب من المفترض أن تبدأ في الثالث من تموز المقبل وتستمر لشهرين.

