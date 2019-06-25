مساعٍ لمنع الموظفين من ممارسة مهنة 'التكسي' في حديثة

وقال الجغيفي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المحلية في قضاء حديثة وبحضور عدد من وجهاء المدينة عقدت اجتماعات تشاورية بشأن منع موظفي الدولة من العمل كسائقي اُجرة (تكسي) وإتاحة الفرصة للعاطلين من أبناء القضاء والذين لا يمتلك معظمهم سوى سيارة الأجرة كمصدر رزق له ولعائلته".وأضاف الجغيفي، أن "هذا المقترح سيتم تقديمه إلى حكومة المحافظة لدعم فرص عمل القطاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة المستشرية لا سيما شريحة الشباب".

وعزا الجغيفي تقديم هذا المقترح، إلى "الرواتب التي يتقاضاها الموظف والتي تكون مناسبة نوعاً ما، واحتراماً للوظيفة الحكومية".

وتابع، أنه "من المؤمل أن يتم مناقشة تنظيم عمل القطاع الخاص والبداية ستكون بإصدار باجات محددة للسائقين غير الموظفين كمرحلة أولى في حال وافقت المحافظة على هذا المقترح وأقرته".