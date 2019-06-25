مساعٍ لمنع الموظفين من ممارسة مهنة 'التكسي' في حديثة

كشف قائممقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار مبروك الجغيفي، الثلاثاء، عن عزم الإدارة المحلية تقديم مقترح إلى حكومة الأنبار لمنع موظفي الدولة من ممارسة مهنة "التكسي"، واتاحة الفرصة لشريحة العاطلين.
وأضاف الجغيفي، أن "هذا المقترح سيتم تقديمه إلى حكومة المحافظة لدعم فرص عمل القطاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة المستشرية لا سيما شريحة الشباب".
وعزا الجغيفي تقديم هذا المقترح، إلى "الرواتب التي يتقاضاها الموظف والتي تكون مناسبة نوعاً ما، واحتراماً للوظيفة الحكومية".
وتابع، أنه "من المؤمل أن يتم مناقشة تنظيم عمل القطاع الخاص والبداية ستكون بإصدار باجات محددة للسائقين غير الموظفين كمرحلة أولى في حال وافقت المحافظة على هذا المقترح وأقرته".
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