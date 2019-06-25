في ظل استمرار الصراعات بين الكتل داخل قبة البرلمان بشأن الوزارات الشاغرة لا سيما الامنية منها، اكد ائتلاف الوطنية ان مرشح حقيبة الدفاع لا ينحصر لجهة معنية، داعيا الحكومة لترشيح شخصيات كفوءة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية.

ويشدد قياديون في اتئلاف الوطنية على ضرورة ترشيح قادة عسكريين للوزارات الامنية، فضلا عن انهاء العمل بالوكالة في جميع مؤسسات الدولة . ويشدد قياديون في اتئلاف الوطنية على ضرورة ترشيح قادة عسكريين للوزارات الامنية، فضلا عن انهاء العمل بالوكالة في جميع مؤسسات الدولة . ويرى سياسيون ان تأخير حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، يعكس مدى الخلاف بين الكتل داخل البرلمان، مؤكدين مدى اصرار تلك الكتل على استمرار منهج المحاصصة، لافتين الى ان ذلك سيتسبب بإحراج الحكومة أمام الشارع العراقي، بحسب قولهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل تكمل الحكومة كابينتها الوزارية خلال الفصل التشريع الحالي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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