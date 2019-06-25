تعرف على مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا

وتأهلت ثمانية منتخبات إلى دور ربع نهائي البطولة، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعات الثلاثة، بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا امريكا

منتخبا البرازيل وفنزويلا بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الأولى.



منتخب بيرو بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى.

منتخبا كولومبيا والأرجنتين بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الثانية.

منتخب باراجواي بعد تواجده في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

منتخبا الأوروجواي وتشيلي بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الثالثة.

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وفيما يلي مواجهات ربع نهائي كوبا امريكا:

البرازيل X باراجواي.

فنزويلا X الأرجنتين.

كولومبيا X تشيلي.



أوروجواي X بيرو.