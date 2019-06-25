المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا امريكا
منتخبا البرازيل وفنزويلا بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الأولى.
منتخب بيرو بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى.
منتخبا كولومبيا والأرجنتين بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الثانية.
منتخب باراجواي بعد تواجده في المركز الثالث في المجموعة الثانية.
منتخبا الأوروجواي وتشيلي بعد احتلالهما المركز الأول والثاني في المجموعة الثالثة.
وفيما يلي مواجهات ربع نهائي كوبا امريكا:
البرازيل X باراجواي.
فنزويلا X الأرجنتين.
كولومبيا X تشيلي.
أوروجواي X بيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.