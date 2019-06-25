إيران ترفض إطلاق سراح بريطانية مضربة عن الطعام

رفضت السلطات الإيرانية طلب لندن الخاص بإطلاق سراح موظفة الإغاثة البريطانية نازانين زاجاري-راتكليف، التي دخلت في إضراب عن الطعام قبل نحو عشرة أيام.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث عباس موسوي قوله "زغاري إيرانية"، زاعما أنها مدانة بتهم أمنية.

وأضاف موسوي"زغاري تقضي حكمها في السجن، وطهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة".





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وخلال زيارته لطهران، الأحد، ضغط وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، من أجل الإفراج عن زغاري راتكليف "على نحو عاجل ودون شروط".

ومنتصف الشهر الجاري، بدأت راتكليف إضرابا عن الطعام للمرة الثانية، احتجاجا على سجنها، بحسب ما أكد زوجها.

وترفض نزانيين (40 عاما) تناول الطعام فيما تحتفل ابنتها بعيد ميلادها الخامس، وفق الزوج ريتشارد راتكليف.

وتم توقيف نزانين في نيسان/أبريل 2016 لدى مغادرتها إيران بعد أن اصطحبت طفلتها لزيارة عائلتها. وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر ضد النظام.

والشهر الماضي، حذرت لندن الرعايا البريطانيين-الإيرانيين من السفر إلى إيران، لافتة إلى قضية زغاري-راتكليف.