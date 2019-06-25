بولتون: اقتصاد إيران ينهار

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن إيران هي مصدر للعدوان في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن اقتصادها ينهار.

وقال: "نجتمع في لحظة ملحة في الشرق الأوسط لأن النظام الراديكالي في إيران وعملاءه الإرهابيين ينخرطون في جولات إضافية من الاستفزازات العنيفة في الخارج، في الوقت الذي ينهار فيه اقتصادها ووصل الفساد إلى أعلى المستويات".

أقوال بولتون جاءت في افتتاح لقاء أمني ثلاثي أمريكي-روسي-إسرائيلي، في القدس.

وأضاف مستشار ترامب "نرى في إيران مصدرا للعدوان بدعمها منظمة حزب الله الإرهابية، ومساعدة نظام الأسد في سوريا، وتسليح المليشيات الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن، إلى جانب دعم عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية بأفغانستان وتهديد تزويد النفط في كل المنطقة".

واشنطن: إيران مسؤولة عن الهجمات الإرهابية على السفن



ولفت إلى أن تهديدات إيران تشمل مهاجمة مصالح ومسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط، معتبر أن هذا الأمر "مؤشر إضافي على التهديد الذي تشكله طهران وخاصة مواصلة سعيها لامتلاك السلاح النووي".

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وتابع: " لا مؤشر على أن إيران اتخذت قرارا استراتيجيا بوقف مساعيها للحصول على السلاح النووي وفتح نقاشات واقعية للتعبير عن هذا القرار، فبعد عدة أيام وربما في نهاية الأسبوع تهدد باختراق الحدود المنصوص عليها في الاتفاق المزعوم".

وذكر بولتون أن الرئيس دونالد ترامب، "أبقى الباب مفتوحا أمام مفاوضات حقيقية من أجل وقف برنامج إيران النووي كليا وسعيها لأنظمة الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها العدوانية حول العالم".

مستطردا في هذا السياق: كل ما هو مطلوب من إيران القيام به هو العبور من هذا الباب المفتوح".



وأشار إلى أنه "في هذا الوقت يقوم مسؤولون أمريكيون بجولات واسعة في الشرق الأوسط بحثا عن السلام في حين أن إيران صامتة".





واليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على توتير: "إننا نقف أمام الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا. سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب وسعيها للحصول على الأسلحة النووية".

موقف جاء بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.