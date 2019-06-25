غداة العقوبات.. واشنطن مستمرة في لجم إرهاب إيران

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على توتير : "إننا نقف أمام الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا. سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب وسعيها للحصول على الأسلحة النووية".

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

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الخطوة الأمريكية جاءت في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".





وأكد ترامب أن بلاده ستواصل زيادة الضغوط على طهران، وأضزف "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً"، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن "الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض".

وتسود حالة من التوتر بين واشنطن وطهران؛ على خلفية الاعتداءات الأخيرة وتهديد الملاحة الدولية.