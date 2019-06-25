أول تقرير إسرائيلي من قلب البحرين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البحرين

في خطوة فجرت غضبا واسعا بدأ صحفيون إسرائيليون بالمغادرة الى العاصمة البحرينية، المنامة، من أجل تغطية فعاليات ورشة العمل، التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، لعرض الشق الاقتصادي من خطة “صفقة القرن” الأمريكية.

وظهر مراسل القناة (13) الإسرائيلية باراك رافيد، في أول تقرير صحفي له عقب وصوله البحرين، ونشر تقريره الأول على صفحته بتويتر.

وكان “رافيد” كتب في تغريدة على حسابه في تويتر بوقت ساب قاليوم:” غادرت عمّان (العاصمة الأردنية) في طريقي الى مؤتمر البحرين، سويا مع المنتج”.

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وأضاف، متضمنا تغريدته صورة لهما في الطائرة:” على مدى 13 عاما سافرت حول العالم لتغطية فعاليات مختلفة، ولكن هذه المرة انا سعيد جدا”.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أدانت السماح لصحفيين اسرائيليين بالدخول إلى البحرين.

ومؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، وهي خطة أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.