ترامب يلتقي رئيسي الصين وروسيا في قمة المجموعة العشرين في اليابان

يلتقي رئيس الولايات المتحدة الاميركية ​دونالد ترامب​ عدداً من قادة العالم على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ المقررة في ​اليابان​ هذا الأسبوع، بينهم الرئيسان الصيني ​شي جينبينغ​ والروسي فلاديمير بويتن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي. وتشمل القائمة كذلك رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ والرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ إلى جانب رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ ورئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​.

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