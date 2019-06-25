مستشار الأمن القومي الروسي: تربطنا علاقات صداقة مع إيران وملتزمون بأمن إسرائيل

اشار أمين ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ الى ان ​إيران​ تشارك روسيا في محاربة الإرهاب.

وخلال انطلاق أعمال القمة الأمنية ال​إسرائيل​ية الأميركية الروسية في ​القدس​ الغربية، اعتبر باتروشيف ان "الوضع الإقليمي يدعو للقلق، لافتا الى انه تربطنا علاقات صداقة مع إيران وملتزمون بأمن إسرائيل.

وشدد على ان روسيا حاربت الإرهاب في ​سوريا​ ويجب القضاء عليه بشكل كامل.