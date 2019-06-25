اشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الى ان إيران تشارك روسيا في محاربة الإرهاب.
وخلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية في القدس الغربية، اعتبر باتروشيف ان "الوضع الإقليمي يدعو للقلق، لافتا الى انه تربطنا علاقات صداقة مع إيران وملتزمون بأمن إسرائيل.
وشدد على ان روسيا حاربت الإرهاب في سوريا ويجب القضاء عليه بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الروسي: تربطنا علاقات صداقة مع إيران وملتزمون بأمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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