شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية في القدس الغربية، الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على عقدهما هذه القمة الأمنية"، مشددا على أن "إسرائيل واميركا وروسيا تريد أن تعيش سوريا بسلام".
وأكد نتانياهو أنه "يجب مغادرة أي قوات أجنبية وصلت سوريا بعد 2011"، كاشفا أن إسرائيل تدخلت عدة مرات لمنع إيصال إيران سلاحها إلى حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: تدخلنا عدة مرات لمنع إيصال إيران سلاحها إلى حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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