نتانياهو: تدخلنا عدة مرات لمنع إيصال إيران سلاحها إلى حزب الله

شكر رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية في القدس الغربية، الرئيسين الأميركي ​دونالد ترامب​ والروسي ​فلاديمير بوتين​ على عقدهما هذه القمة الأمنية"، مشددا على أن "إسرائيل و​اميركا​ و​روسيا​ تريد أن تعيش ​سوريا​ بسلام".

وأكد نتانياهو أنه "يجب مغادرة أي قوات أجنبية وصلت سوريا بعد 2011"، كاشفا أن إسرائيل تدخلت عدة مرات لمنع إيصال ​إيران​ سلاحها إلى ​حزب الله​".