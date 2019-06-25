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لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يصادف يوم غد الأربعاء في السادس والعشرين من حزيران، إستضافت رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، رئيس جمعية "نسروتو-أخوية السجون في لبنان-علية إبن الإنسان" الأب مروان غانم.
في هذا الجزء الثاني من المقابلة، إذ ينقسم اللقاء إلى ثلاثة أجزاء، وجه الأب مروان غانم رسالة لوالدي المدمن على المخدرات، وتحدث عن العلامات التي تظهر على وجه الشخص الذي يتعاطى المخدرات والتصرفات التي يقوم بها.
كما وجه الأب غانم نصائح لطلاب المدارس تجنباً للوقوع في فخ الإدمان على المخدرات، وتحدث عن المخدرات التي لون لها ولا رائحة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأب مروان غانم يتحدث عن المخدرات التي لا لون لها ولا رائحة ويوجه هذه الرسالة لوالدي المدمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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