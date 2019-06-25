فادي سعد: صفقة القرن لن تمر وارضنا ليست للبيع

اشار عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​صفقة القرن​" لن تمر ولن تكون لها قيامة في وطن الشهادة والشهداء. ​لبنان​ وقف الله وأرض الشهادة لا يباع، لأن ثمنه دماء وتضحيات دفعها شهداؤنا وأبطالنا لكي يبقى. واليوم مطالبون جميعا بثورة ضد كل ما يحاك للبنان ولن يثنينا شيء عن مواجهة التحديات مهما عظمت. اضاف سعد "أرضنا ليست للبيع".

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