اللواء خير تفقد ورش اصلاح الاضرار في منطقة ايزال الضنية

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​ ورش اصلاح الاضرار في منطقة ايزال -الضنية الناتجة عن العواصف التي ضربت لبنان خلال الشتاء الماضي. وفي هذا الاطار بوشر العمل في اقامة جسرين على طريق عام ايزال - ​كفرحبو​، وذلك بعد انتهاء الدراسة التي شملت العبارات الضرورية لمنطقة ايزال - الحروف - بيت رود. وشكرت بلدية ايزال رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ واللواء خير وكل من سعى وقدم المساعدة لاتمام هذة المشاريع.

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