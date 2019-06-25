أبو العردات: الورشة في البحرين أفرغت من مضمونها وستفشل

اشار أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي ابو العردات إلى أن "القوة في الموقف الفلسطيني تجاه صفقة القرن ناتج عن المصلحة الوطنية الفلسطينية"، لافتا الى أن "الورشة في المنامة أفرغت من مضمونها وستفشل وهناك التفاف حول موقفنا".
وفي حديث اذاعي أكد ابو العردات اننا "لم ولن نكلف أحداً بالتحدث باسمنا في المؤتمر وأعلنا موقفنا بشكل واضح والموقف اللبناني هو موقف واضح ونرى ان هذه الورشة في المنامة مخادعة".
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