أبو سعيد نوه بجهود الأمن العام في ملف النازحين السوريين

نوه مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط السفير هيثم ابو سعيد بالجهود الذي يقوم لها الأمن العام اللبناني في ملف النازحين السوريين، مستغربا "الضجة تجاه ما يقوم به الأمن العام اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية في هذا الملف حيثم يتم رصد وتوقيف بشكل يومي العشرات ممن يدعون النزوح والذين يحسب المعلومات الواردة للّجنة خروج الآلاف شهرياً الى منطق مختلفة في سوريا وعودتهم الى لبنان وتركيا من اجل قبض المساعدات".
وفي بيان له أكّد السفير ابو سعيد أن "هذه العمليات التي يقوم بها النازحون وعددهم تسقط عنهم الصفة المتاحة لهم من قبل مفوضية اللاجئين وبالتالي لا يمكن إعتبارهم لاجئين".
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