أبو سعيد نوه بجهود الأمن العام في ملف النازحين السوريين

نوه مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط السفير ​هيثم ابو سعيد​ بالجهود الذي يقوم لها الأمن العام ال​لبنان​ي في ​ملف النازحين السوريين​، مستغربا "الضجة تجاه ما يقوم به ​الأمن العام اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في هذا الملف حيثم يتم رصد وتوقيف بشكل يومي العشرات ممن يدعون ​النزوح​ والذين يحسب المعلومات الواردة للّجنة خروج الآلاف شهرياً الى منطق مختلفة في ​سوريا​ وعودتهم الى لبنان وتركيا من اجل قبض المساعدات".

وفي بيان له أكّد السفير ابو سعيد أن "هذه العمليات التي يقوم بها النازحون وعددهم تسقط عنهم الصفة المتاحة لهم من قبل ​مفوضية اللاجئين​ وبالتالي لا يمكن إعتبارهم لاجئين".