مسيرة لكافة الفصائل الفلسطينية في مخيم البص رفضا لصفقة القرن

أقيمت مسيرة شعبية حاشدة في ​مخيم البص​ بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة ​الفصائل الفلسطينية​ وعدد من الفاعليات والشخصيات والأهالي في المخيم.

وألقى كلمة ​منظمة التحرير الفلسطينية​ مسؤول ​جبهة التحرير الفلسطينية​ في منطقة صور ابو محمد الخالد، شدد فيها على أن "المنظمة والفصائل ترفض المبادرة والمؤامرة والصفقة وتؤكد عدم التواصل مع ​الادارة الاميركية​ التي تبنت الصفقة ولم يعد الاميركي شريكا نزيها بل أصبح منحازا للعدو الصهيوني"، مؤكدا "وجوب انهاء الانقسام الفلسطيني المدمر كي نواجه المؤامرة ونحن موحدين".

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ودعا الى "تفعيل قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وفك الارتباط بالعدو الصهيوني وتحرير ​الاقتصاد الفلسطيني​ وتفعيل ​المقاومة الشعبية​ بكافة اشكالها والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني"، مثمنا موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "الرافض ل​صفقة القرن​ والداعم دائما للوحدة الوطنية الفلسطينية".

بدوره، استنكر المسؤول السياسي ل​حركة حماس​ في صور عبد المجيد عوض موقف الدول التي رعت صفقة القرن، قائلا: "لقد اجتمعوا من اجل تصفية ​القضية الفلسطينية​ الوطنية المباركة".

وشدد على "أننا ما زلنا متمسكين ب​حق العودة​ ورفض كل اشكال التهجير و​التوطين​"، مشيرا الى أن "صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وهي من اجل تسويق الكيان الصهيوني الذي كان غريبا وسيبقى كذلك".