- 1/2
- 2/2
أقيمت مسيرة شعبية حاشدة في مخيم البص بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية وعدد من الفاعليات والشخصيات والأهالي في المخيم.
وألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في منطقة صور ابو محمد الخالد، شدد فيها على أن "المنظمة والفصائل ترفض المبادرة والمؤامرة والصفقة وتؤكد عدم التواصل مع الادارة الاميركية التي تبنت الصفقة ولم يعد الاميركي شريكا نزيها بل أصبح منحازا للعدو الصهيوني"، مؤكدا "وجوب انهاء الانقسام الفلسطيني المدمر كي نواجه المؤامرة ونحن موحدين".
ودعا الى "تفعيل قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وفك الارتباط بالعدو الصهيوني وتحرير الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة اشكالها والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني"، مثمنا موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري "الرافض لصفقة القرن والداعم دائما للوحدة الوطنية الفلسطينية".
بدوره، استنكر المسؤول السياسي لحركة حماس في صور عبد المجيد عوض موقف الدول التي رعت صفقة القرن، قائلا: "لقد اجتمعوا من اجل تصفية القضية الفلسطينية الوطنية المباركة".
وشدد على "أننا ما زلنا متمسكين بحق العودة ورفض كل اشكال التهجير والتوطين"، مشيرا الى أن "صفقة القرن تستهدف القضية الفلسطينية وهي من اجل تسويق الكيان الصهيوني الذي كان غريبا وسيبقى كذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لكافة الفصائل الفلسطينية في مخيم البص رفضا لصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.