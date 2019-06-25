ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "الجو الديمقراطي الذي ساد جلسة مجلس المندوبين يوم السبت في 22/6/2019 وأخذت علما بنقض مجلس المندوبين للقرار الصادر عنها بتاريخ 15/6/2019 والقاضي بالتوقيف الموقت للإضراب، وبالتالي فإن الإضراب مستمر لأجل تحقيق المطالب المرفوعة".
وأوضحت الهيئة بعد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، أنها اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب و"تناول اللقاء، الذي كان وديا وصريحا، وضع الجامعة وأهلها وتم التفاوض على المطالب بمقاربات إيجابية متقدمة بالشكل والمضمون حيث تم الأخذ بالاعتبار مصلحة الجامعة والأساتذة والطلاب"، آملة أن "تؤدي الجهود إلى اتفاق يرضي الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر متفرغو اللبنانية أكدوا استمرار الاضراب: نأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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