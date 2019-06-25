متفرغو اللبنانية أكدوا استمرار الاضراب: نأمل في التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع

ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ "الجو الديمقراطي الذي ساد جلسة مجلس المندوبين يوم السبت في 22/6/2019 وأخذت علما بنقض مجلس المندوبين للقرار الصادر عنها بتاريخ 15/6/2019 والقاضي بالتوقيف الموقت للإضراب، وبالتالي فإن الإضراب مستمر لأجل تحقيق المطالب المرفوعة".

وأوضحت الهيئة بعد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور ​يوسف ضاهر​، أنها اجتمعت مع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ و"تناول اللقاء، الذي كان وديا وصريحا، وضع الجامعة وأهلها وتم التفاوض على المطالب بمقاربات إيجابية متقدمة بالشكل والمضمون حيث تم الأخذ بالاعتبار مصلحة الجامعة والأساتذة و​الطلاب​"، آملة أن "تؤدي الجهود إلى اتفاق يرضي الجميع".