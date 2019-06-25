بولتون: إيران تعمل على زيادة التوترات بالمنطقة وتدعم حزب الله

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ أن "​إيران​ تعمل على زيادة التوترات في المنطقة"، لافتا الى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية ال​إسرائيل​ية الأميركية الروسية في ​القدس​ الغربية، اشار بولتون الى ان "إيران لديها أذرعها التي تحقق ​العنف​ والتهديد في المنطقة وهي تدعم ​حزب الله​ والرئيس السوري ​بشار الأسد​ وتسلّح الميليشيات الشيعية في ​العراق​"، معتبرا ان "​الاقتصاد​ في إيران ينهار".

وشدد بولتون على اننا "ندرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".