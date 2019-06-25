بولتون: إيران تعمل على زيادة التوترات بالمنطقة وتدعم حزب الله

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة"، لافتا الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".
وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية في القدس الغربية، اشار بولتون الى ان "إيران لديها أذرعها التي تحقق العنف والتهديد في المنطقة وهي تدعم حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد وتسلّح الميليشيات الشيعية في العراق"، معتبرا ان "الاقتصاد في إيران ينهار".
وشدد بولتون على اننا "ندرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".
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