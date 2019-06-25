اشار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الى أنّ وضع السيولة سيتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة. ولفت سلامة في حديث الى وكالة "​رويترز​"، الى ان "عجز الميزانية في أول 4 أشهر من 2019 لم يتجاوز مليار دولار وهو مؤشر جيد". واوضح ان معدل النمو صفر بالمئة منذ بداية العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان: أعتقد أنّ وضع السيولة سيتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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