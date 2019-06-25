الحجار: فلسطين ليست للبيع ولن تغرينا ملياراتهم

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "​فلسطين​ ليست للبيع ولن تغرينا ملياراتهم.. هي قبلتنا، أرضها شرفنا وتاريخنا. مهما طال الزمن وتعددت المؤامرات سيعود أهلها إليها وهي ستعود لنا.. فليتذكروا تاريخنا.. هذه إرادتنا التي لن تقهر بإذن الله".

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