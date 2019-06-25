ماكرون: على ترامب "توضيح موقفه حيال أوروبا"

دبي - بواسطة محمد فارس © لود\فيك ماران الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون في 6 حزيران/يونيو 2019 في كاين (فرنسا)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي يكرر انتقاداته للاتحاد الأوروبي، "توضيح موقفه" حيال الإتحاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة نيويوركر أجريت باللغة الانكليزية، "ثمة بعض الغموض، خصوصا في ما يتعلق بموقف ترامب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وحيال أنه يقوم بالترويج لبريكست صارم".

واضاف "أعتقد أن عليه توضيح موقفه تجاه أوروبا".

وردا على سؤال عن نتيجة الانتخابات الأوروبية، حيث حل حزبه "الجمهورية الى الأمام"، في اذار/مارس وراء حزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني"، أشاد ماكرون بعدم حصول اليمين المتطرف، على الأغلبية في البرلمان الأوروبي.

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وقال "بالنسبة لي، هذه واحدة من النتائج الإيجابية لهذه الانتخابات، حتى لو كانت (الأحزاب اليمينية المتطرفة) استفادت من تأثيرات خارجية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر دونالد ترامب جزءا من هذه "التأثيرات الخارجية"؟ أجاب: "لا". وفي إشارة إلى المستشار السابق للرئيس الأميركي الذي اتهمه قبل بضعة أسابيع بالعمل على "تفكيك أوروبا"، قال "أنا لا أربط تماما (دونالد) ترامب ب (ستيف) بانون".

وعندما سئل ترامب في نهاية هذا الأسبوع على قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية عن الجهود التي يبذلها الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه، أجاب "وما شأني أنا بالأوروبيين؟". وأضاف "نحن اسخياء للغاية مع أوروبا. نحن نعتني بهم، وننفق مبالغ ضخمة على الأطلسي، وقد استفادوا منا طويلا على مستوى المبادلات التجارية".