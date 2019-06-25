بسبب حملة عنصرية ضده.. وزير الاتصالات الإسرائيلي يعلن استقالته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قدم وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، استقالته من منصبه في الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين.

وعلل الوزير سبب استقالته، بأنه يرجع إلى حملة عنصرية تعرض لها، حولت كل النجاحات إلى فشل، مشيرا إلى أن الحملة كانت من داخل وخارج حزب الليكود الذي ينتمي إليه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "قرا أعلن استقالته من منصبه الذي تولاه قبل عامين".

ورفض "قرا"، أمس، اقتراحا بتولي منصب سفير إسرائيل لدى مصر، بعد انتقادات تعرض لها قبل تسلمه المنصب، من قبل جهات في الليكود، والتي رفضت تسليمه هذا المنصب.