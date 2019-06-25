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فيديو لسقوط مقاتلة ألمانية بعد اصطدامها بأخرى في الجو

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دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

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مصرع طيار ألماني في تحطم مقاتلتين

سكاي نيوز عربية

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رصدت لقطات فيديو سقوط مقاتلة ألمانية من طراز "يوروفايتر" بعد اصطدامها بأخرى في حادثة أسفرت عن مصرع طيار إحدى المقاتلتين بعد أن قفز منها يوم الاثنين.

وذكرت القوات الجوية الألمانية، أن مقاتلتين تابعتان للجيش الألماني من طراز "يوروفايتر" تحطمتا بعد اصطدامهما، شمالي البلاد.

وأوردت أن الطياران استطاعا أن يخرجا من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، لكن أحدهما توفي بعد ذلك، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مصدر من الشرطة الألمانية، إن أحد الطيارين جرى العثور عليه عالقا بين أغصان شجرة، إثر قفزه بالمظلة، لكن الآخر كان قد لقي مصرعه ولم يهبط بسلام.

وأوردت محطة "أوستسيفيلي" الإذاعية أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ظهرا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر في مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة "شفيرين فولكسزيتونغ" اليومية أن الحطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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