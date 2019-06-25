فيديو لسقوط مقاتلة ألمانية بعد اصطدامها بأخرى في الجو

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اليونان تحذر تركيا بعقوبات اليونان تحذر تركيا بعقوبات سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO مصرع طيار ألماني في تحطم مقاتلتين سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وذكرت القوات الجوية الألمانية، أن مقاتلتين تابعتان للجيش الألماني من طراز "يوروفايتر" تحطمتا بعد اصطدامهما، شمالي البلاد.

وأوردت أن الطياران استطاعا أن يخرجا من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، لكن أحدهما توفي بعد ذلك، وفق ما نقلت رويترز.

وقال مصدر من الشرطة الألمانية، إن أحد الطيارين جرى العثور عليه عالقا بين أغصان شجرة، إثر قفزه بالمظلة، لكن الآخر كان قد لقي مصرعه ولم يهبط بسلام.

وأوردت محطة "أوستسيفيلي" الإذاعية أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ظهرا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر في مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة "شفيرين فولكسزيتونغ" اليومية أن الحطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.