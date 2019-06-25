شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الجزيرة الإنجليزية مهمتها تسويق فكر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الكاتب الكويتى أحمد الجار الله فضائية الجزيرة الإنجليزية المملوكة للأسرة الحاكمة بقطر بأن مهتمتها تسويق فكر جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "قناة الجزيرة الإنجليزية والتى تبث فى أمريكا مهمتها التسويق لفكر الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسى". وتوقع أن تتلقى هذه الفضائية ضربة موجعة، قائلا: "القناة تفتحت العيون عليها، والكونجرس ناقش وضعها لأنها فى نظره تقوم بمهمات تستحق التحقيق معها"، مشيرا إلى أن التحقيق مع قناة الجزيرة فى أمريكا قد يقود إلى الرقابة عليها باعتبارها قناة أجنبية وتروج لما يعتبر فى أمريكا للإرهاب"، مؤكدا أن الكونجرس ناقش أمر القناة بجدية خصوصا محتوى بثها.

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