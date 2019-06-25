مجد الكروم: اندلاع حريق في محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب خلال ساعات الليل المتأخرة، حريق في محل لبيع الدراجات الهوائية في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، ما أسفر عن إلحاق أضرار في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، حيث عملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها إلى جانب إخراج الدخان من المكان.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق شب على ما يبدو بسبب اشتعال بطاريات في المكان.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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