إكسال: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب صباح اليوم، الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 31 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة إكسال.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن مصدر طبي تلقى بلاغا حول مصاب بمحاذاة دوار الساعة في إكسال، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية له.
وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابات في أنحاء جسده.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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