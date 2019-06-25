متأثرة بعملة "فيسبوك".. "بتكوين" تقفز لأعلى مستوياتها منذ عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغت عملة "بتكوين" الرقمية، أمس الإثنين، أعلى مستوياتها منذ 15 شهرا، رافعة قيمتها بأكثر من 10 بالمئة مطلع الأسبوع الجاري، متأثرة بإعلان عملاق التكنولوجيا الأميركي "فيسبوك" عن إطلاق مرتقب لعملتها الرقمية "ليبرا".

واعتبر المحللون أن كشف "فيسبوك" عن "ليبرا" نمّى التفاؤل حول استخدام العملات الرقمية بشكل عام.

وسجلت العملة المشفرة الأصلية 11 ألفا و247.62 دولار على بورصة "بتستامب" في ساعة متأخرة من يوم الأحد، مسجلة أعلى مستوياتها منذ آذار/ مارس عام 2018، وتراجعت لاحقا، ليبلغ أحدث سعر لها 11 ألفا و39.62 دولار بنسبة صعود 1.9 بالمئة.

وكانت "فيسبوك" قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم إطلاق عملة مشفرة جديدة باسم "ليبرا"، لكن الإعلان أفضى على الفور إلى استفسارات من الجهات التنظيمية والساسة في أنحاء العالم.

Advertisements

وقال المحلل في "إي تورو"، ماتي جرينسبان، إن مكاسب "بتكوين" تبرز التفاؤل المتزايد في أسواق المستثمرين الأفراد بأن خطط "فيسبوك" هي جزء من توجه أوسع نطاقا للشركات الكبرى صوب تبني العملات المشفرة.

وأضاف: "يعتقدون أن 'ليبرا' ستخلق وعيا جماهيريا بالعملات المشفرة وتكون مدخلا لتبنيها".