مانشستر يونايتد يستهدف ضم مهاجم من الدوري الفرنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم الدوري الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مانشستر يونايتد يهدف لضم مهاجم ليل، نيكولاس بيبي الذي حل في المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، خلف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وينافس مانشستر يونايتد، على ضم بيبي، باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وليفربول، علما بأن آرسنال سبق له أن أبدى اهتمامه بضم اللاعب في الشتاء الماضي، لكن من غير المرجح أن يستطيع تلبية مطالب ليل المالية.

وفي وقت يفضل فيه بيبي الانتقال إلى باريس سان جيرمان المعرض لفقدان خدمات نجمه البرازيلي نيمار، ذكرت صحيفة "ليكيب" أن إنتر ميلان قدم عرضا قيمته 80 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب العاجي المتواجد حاليا في مصر مع منتخب بلاده لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

Advertisements

ويأمل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، أن يتخلى عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح إنتر ميلان، من أجل تمويل صفقة ضم بيبي، خصوصا وأن المدير الفني النرويجي يريد العمل مع تشكيلة طموحة في الموسم الجديد.

وفي هذا السياق، قد يتخلى مانشستر يونايتد عن خدمات مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على راتب أسبوعي قدره 505 آلاف جنيه إسترليني، كما أنه معرض لفقدان خدمات نجم وسطه بول بوغبا المطلوب من ريال مدريد.

وأجرى مانشستر يونايتد صفقة واحدة حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، حصل بموجبها على خدمات الجناح الويلزي دانييل جيمس، القادم من سوانزي سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.