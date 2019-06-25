إنتر ميلان ينافس على ضم البرازيلي ألفيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي داني ألفيس اقترب من العودة مجددا إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إن نادي إنتر ميلان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ألفيس هذا الصيف، بعدما أعلن اللاعب المخضرم رحيله قبل أيام عن صفوف البي إس جي.

وأشار التقرير، إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، يرى ألفيس خيارا مثاليا لتطبيق طريقة لعب 3-5-2، التي يسعى من أجل اعتمادها لضم النمساوي لازارو، لاعب هيرتا برلين، أيضا.

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وانضم إنتر ميلان للصراع على ألفيس مع أندية بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وعدد من أندية الصين، لكن الاستمرار في أوروبا يبدو الأولوية حاليا للاعب برشلونة ويوفنتوس السابق.

وارتبط اسم ألفيس أيضا بالعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، حيث أبدى اللاعب رغبة قوية في العودة، لكن إدارة البارسا لم تحسم الأمر حتى الآن.

ولعب ألفيس موسمين مع باريس سان جيرمان، وتوج بلقب الدوري الفرنسي مرتين، ولقب كأس فرنسا مرة وحيدة.