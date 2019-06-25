إيران: العقوبات الأميركية الجديدة أغلقت مسار الدبلوماسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، يعني إغلاقا "نهائيا" لمسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على "تويتر" إن "فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع حكومة ترامب".

وأضاف المتحدث الإيراني "إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع، أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة مشددة على إيران، تستهدف مرشدها الأعلى ووزير خارجيتها وقادة عسكريين.

وقال ترامب في تصريحات لوسائل الإعلام إن هذه العقوبات ستجمد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، وستمنع خامنئي من الوصول إلى موارد مالية، مضيفا أن المرشد الأعلى مسؤول عما سماه "سلوك إيران العدائي".

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وقال أيضا أثناء توقيعه الأمر "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا" مضيفا "لا نطلب النزاع" مؤكدا أنه استنادا إلى استجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا، أو "يمكن أن تستمر سنوات مقبلة".

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف، فضلا عن المرشد الأعلى ووزير الخارجية الإيرانيين، ثمانية من قادة الحرس الثوري، وأنها ستدخل حيز التنفيذ الأيام القادمة، وأن واشنطن لم تتشاور بشأنها مع حلفائها.

وفي سياق التضييق الأميركي على طهران، ذكرت البعثة الأميركية في الإمارات أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، مساء يوم الإثنين، ما أسمته "التصدي للخطر الإيراني في المنطقة".

ووصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية بعد زيارة للسعودية. وكان مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفا مع حلفائها، وذلك لحماية طرق الشحن في الخليج، بأن يكون لها عيون على حركة الشحن برمتها".