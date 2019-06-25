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رئيس المجلس العسكري السوداني يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

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تسلّم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

جاء ذلك لدى استقبال الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالخرطوم، وزير الخارجية الإرتري عثمان صالح، الذي يزور السودان حاليًا.

وأوضح مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية إيماني قبراب أن وزير الخارجية الإريتري سلّم الرسالة لرئيس المجلس العسكري، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة، وأن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول.

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