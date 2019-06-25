شكرا لقرائتكم خبر عن تطلعات إيرانية قطرية لإنشاء خط بحري جديد والان مع التفاصيل
كشف المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر الإيرانية جنوب البلاد سياوش ارجمند زادة، عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.
وأشارزادة في تصريحات أمس الإثنين، إلى أن السفينة "غراند فري" للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر-قطر البحري، سستخدمه في البداية، لنقل السلع وبعد توفر الإمكانيات، ستنقل الركاب بين البلدين.
وأضاف أن السفينة ستبحر مرتين أسبوعياً لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر-قطر البحري، مؤكداً أن تفعيل الخط الملاحي البحري يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصاً سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.
يشار إلى أن العلاقات بين إيران وقطر تعززت بعد إعلان السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين قطع علاقاتها بقطر في منتصف 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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