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ميانمار قطع الإنترنت عن أكثر من مليون شخص

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تواجه حكومة ميانمار انتقادات من جانب جماعات حقوقية ومشرعين، بسبب قرارها قطع خدمات إنترنت الهواتف عن أكثر من مليون شخص يعيشون في مناطق تشهد نزاعات.

وبدأ الانقطاع في 21 يونيو(حزيران)، بعد أن أمرت وزارة النقل والاتصالات في ميانمار أربع شركات اتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن تسع بلدات في ولايتي راخين وتشين، أين يقاتل الجيش جماعة "جيش أراكان" التي تسعى إلى الاستقلال السياسي.

ويقدر أن نحو 30 ألف مدني نزحوا بسبب القتال هذا العام من هذه المنطقة التي فر منها نحو 730 ألف مسلم من الروهينجا، بعد عمليات عسكرية في 2017.

وقال السكرتير الدائم لوزارة النقل والاتصالات سوي ثين، لوسائل إعلام محلية، أمس الإثنين، أن الانقطاع يتماشى مع قانون الاتصالات اللاسلكية في ميانمار الذي يسمح بتعليق الخدمات "عندما يظهر وضع طارئ".

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