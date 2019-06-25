شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدرس تعيين سفير في دمشق والان مع التفاصيل

كشفت مصادر أردنية عليمة أن الحكومة في عمّان ربما تعلن خلال أيام عن تعيين سفير في سوريا، خصوصاً أن هذا المنصب شغر منذ سنوات.

وأضافت المصادر وفقاً لـ24 أن هناك مشاروات بين الجانبين الأردني والسوري في هذا الإطار، ربما تسفر عن تبادل تعيين سفيرين في كلا البلدين، سيما وأن الأردن كان قد اعتبر السفير السوري السابق شخصاً غير مرغوب به، بسبب تصريحات له اعتبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية الأردنية.

وأوضحت أن هناك أموراً عالقة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، سيما وأن البلدين يوقفان التبادل التجاري بينهما منذ افتتاح المعبر الحدودي بينهما في 15 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

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وكانت الحكومة الأردنية طلبت من السفير السوري في عمان بهجت سليمان منتصف 2014 مغادرة المملكة، بعد أشهر من الجدل الذي أثارته تصريحات متتالية للسفير، اعتبرت تدخلاً مباشراً منه في شؤون الأردن الداخلية.

ويعمد الأردن إلى تشديد التفتيش على المعبر الحدودي (جابر نصيب) بهدف منع إدخال أو تهريب أي بضائع من سوريا رداً على منع الجانب السوري للاستيراد من الأردن.

والأردن من بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وظلت السفارة الأردنية في دمشق تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار، إلى أن عينت وزارة الخارجية الأردنية بداية العام الحالي قائماً بالأعمال برتبة مستشار في السفارة بدمشق.