شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": ليس هناك من خيار بين العسكري السوداني وقوى التغيير إلا الاتفاق والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة خليجية، أنه ليس هناك من خيار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلا الاتفاق..

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - "لا مجال لإضاعة الوقت والمواقف المتطرفة والشروط الصعبة أو العصية على التنفيذ لأنها تأخذ الثورة وأصحابها إلى مكان آخر غير الأهداف التي من أجلها ثار الشعب السوداني على النظام الحديدي الذي كبّل إرادة السودانيين وأذاقهم مرارة حكم التسلط والاستبداد، وأسقطهم في مهاوي شرور "الإخوان" وظلامهم وفسادهم.

وأشارت إلى أنه منذ الأيام الأولى للثورة على نظام البشير في ديسمبر الماضي، وصولا للإطاحة به في 11 أبريل الماضي كان شعار الجماهير واحداً "الحرية والديمقراطية والعدالة والنظام المدني"، والتقت هذه الأهداف مع مطالب القيادة العسكرية.

وذكرت أن الوساطة الإثيوبية بمبادرة من الاتحاد الأفريقي التي قادها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بدأت بوادرها الإيجابية تتجلى لعلها تعيد الأمور إلى نصابها وتفتح الباب واسعاً لتحقيق الاتفاق بين طرفي الثورة من أجل استكمال تحقيق أهدافها، بعد أن كان تم الاتفاق على جل النقاط الرئيسية قبيل الأحداث الدامية التي جرت في ساحات الاعتصام.

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وأكدت أن إعلان قوى الحرية والتغيير موافقتها على كل النقاط الواردة في المبادرة الإثيوبية بشأن الفترة الانتقالية يشكل نقلة نوعية على طريق الاتفاق، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لاستكمال جهود الحل السياسي.كما أن مطالبة المجلس الإنتقالي بدمج المبادرتين الإثيوبية والأفريقية لا تلغي إمكانية الإتفاق طالما أن المبادرتين تصبان في نفس المنحى والإتجاه.

وأوضحت أن المبادرة الإثيوبية تتضمن تشكيل مجلس سيادي من 15 عضواً، هم سبعة مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تشغل المقعد الخامس عشر شخصية حيادية يتم الاتفاق عليها. أما البرلمان الانتقالي فيتألف من 300 مقعد، على أن تحتفظ المعارضة بثلثي مقاعده، والفترة الانتقالية تمتد لثلاثة أعوام، تُجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية.

وذكرت أن وثيقة إعلان المبادئ هذه تحدد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي، ومن المفترض أن تشكل سلماً لنزول الجميع إلى أرض الواقع والخروج من حالة الاستعصاء التي يمكن أن تتحول إلى قطيعة كاملة تذهب بكل نضالات الشعب السوداني أدراج الرياح، وتُدخل السودان في أتون الفوضى.

وشددت "الخليج" في ختام افتتاحيتها على أن المبادرتين فرصة، على كل الأطراف السودانية قبولهما والبناء عليهما، لافتة إلى أنه ليس هناك من مجال للترف وإضاعة الوقت، فالشعب السوداني يستحق التضحية وتقديم التنازلات قبل فوات الأوان.