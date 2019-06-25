شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السياسات القطرية المتخبطة.. معلمو قطر ينتفضون في وجه الحمدين والان مع التفاصيل

اشتكى عدد من المعلمين وأولياء الأمور في قطر، بسبب سياسات وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية المتخبطة، خصوصا بعد تقليص فترة الإجازة الصيفية، وهو ما يؤثر سلبا على مخرجات العملية التعليمية، وفقا للمتضررين.

ودشن أولياء الأمور والمدرسين هشتاج "ارحمو موظفين المدارس في قطر" عبر موقع تويتر، للتنديد بسياسات الوزارة الفاشلة التي تتعامل بها مع المعلمين، بعد تقليص فترة الراحة السنوية الخاصة بهم لـ40 يوما فقط، والتي تبدأ من 7 يوليو المقبل، حتى 19 أغسطس 2019،ليعودوا مرة أخرى لاستكمال اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف من 1 وحتى 12، ومن المفترض أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2019 /2020 في 20 أغسطس 2019، كما يبدأ الدوام للطلبة بالمدارس للعام الأكاديمي 2019 /2020 في الـ25 من أغسطس 2019، وفقا لبيان وزارة التعليم.

وشارك مئات من القطرين على الهشتاج المندد بسياسات حكومة تميم الفاشلة، وقالت حساب حصة القطرية: " أكثر وظيفة حبيتها كنت أحس إني مؤتمنة على بنات قطر في كل حصة أدخلها ولكن طفشتونا منها يتعسفكم.. تركت التعليم وتوجهت للعمل الإداري خارج نطاق التعليم بسببكم، أتمنى تفكرون بعقلانية وما تكون قراراتكم ارتجالية لحظية نابعة من شخص له نظرة محدودة".

وأضافت: "أسباب عزوفنا كقطريات عن مجال التعليم وانا من خريجي كلية التربية هو استنزاف طاقة المعلم مع أنه هو أكثر موظف يحتاج تكون عنده طاقة عالية وتركيز".

وكتب معلم آخر: "لا أعلم لماذا هذا التصعيد بوجه المعلم، مع أنه من المفترض أن يكون المعلم هو أكثر الموظفين "راحة واستقرار"، حسبنا الله ونعم الوكيل في من أراد تطفيش وتهميش المعلمين".

وتطرق حساب آخر للمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم في قطر، خصوصا المعلم قائلا: "عطلتنا ٤٠ يوم ما يمدي نرتاح خافو الله فينا صرنا احنا القطريات ننحاش من التدريس بسبب قراراتكم التعسفية أطول عام دراسي بالعالم مستحيل يكون عندكم مخرجات قويه لأن الطالب له طاقة محددة والمدرس أيضا تعبنا تعبنا".

وكان لأولياء الأمور رأي في مخرجات العملية التعليمية التي لا تثمن ولا تغني من جهل بسبب سياسات الحكومة الفاشلة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تراجع قطاع التعليم رغم تخصيص ميزانية ضخمة له.

ودعا أحد المعلمين على حسابه زملائه بأن يقفوا يد واحدة، قائلا: "يجب أن نقف يد واحدة ونتفق على يوم للاعتصام أمام الوزارة الظالمة".

وكتب معلم آخر شكوته من الأوضاع قائلا: "أصبح التدريس استعباد وليست مهنة، متى تؤخذ آرائنا بعين الاعتبار، متى سيكون هناك حلول فعلية وليست مجرد شكلية وأقوال لا تمت لأرض الواقع بأي صلة، يغلب عليها طابع الشو، والشكليات بدون تنفيذ، بدون تطبيق، بدون أي احساس بمدى الضغط النفسي والجسدي على المدرس القطري".

واتهم المعلمون الإعلام القطري بتعمد تجاهل مشكلاتهم المتفاقمة، مؤكدين أن أبواق تميم العار انصرفت للمتجارة ببعض القضايا السياسية ولا تستطيع الاقتراب من مشاكل نظامه المهترئ، قائلا: "لو عرضت قصص المعلمات والطلاب لكانت مؤثرة أكثر من قصة خاشقي" في إشارة إلى متاجرة أبواق الحمدين بواقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، رغم اتخاذ السلطات السعودية خطوات كبيرة لمعاقبة الجناة، وتقديمهم للعدالة.

Advertisements

وحاولت وزارة التعليم القطرية امتصاص غضب المعلمون الذي اجتاح تويتر عبر تغريدة هزيلة لها قالت فيها: "جمهورنا الكريم .. نرصد ونتابع ملاحظاتكم وتساؤلاتكم في وسم "ارحموا موظفين المدارس قطر"، ونؤكد لكم أن هذه الملاحظات تُؤخذ بعين الاعتبار، ويتم رفعها للجهة المختصة للتقييم والمراجعة، كما نثمن دور المعلم، فهو أهم أعمدة بناء التعليم الناجح".

وفي السياق ذاته أكد خبراء تربيون علقوا على أزمة التعليم بقطر لصحيفة الراية المحلية، أن جودة التعليم تقاس بنوعية وجودة المخرجات التعليمية ومستوى التحصيل، وليس طول العام الدراسي أو زيادة الأعباء والدروس.

وقالوا إن الكم العددي وكثافة المناهج ليست معيارا ولم تكن مطلبا في تحقيق معدلات تعليمية عالية المستوى، لأن العبرة بالفائدة التي تعود على الطلبة بعد انقضاء العام الدراسي.

ومن جهته قال الخبير التربوي سالم البكري: "نحن بين خيارين إما تثبيت مواعيد الدراسة أو تلبية رغبات الجمهور في مطالبهم وهي تتفق وتختلف باختلاف حاجاتهم.

وقال: أظن أن الجواب الطبيعي هو أن يكون لدى أي وزارة تعليم مواعيدها وجدولها الذي تسير عليه لأعوام عديدة وليس لعام واحد، وإذا ارتأت الدولة ممثلة بمجالسها التشريعية والتنفيذية تغيير هذه المواعيد فعليها فعل ذلك وفق الأطر القانونية، وإعلانه في وقت مبكر ومراعاة مصلحة البلاد والعباد، وليس فقط بناء على رغبة الجمهور.

وشدد على أن وزارة التعليم لا تُعفى من مسؤوليتها خصوصًا فيما يتعلق بأيام التمدرس واستغلال الوقت وتنظيمه بما ينفع الطالب ويلبي حاجاته العلمية والاجتماعية والنفسية، مؤكدًا أنه لا معنى لبقاء الطالب بين جدران المدرسة فقط لأنه يجب أن يحضر وإلا عوقب بسبب الغياب، ومن ثم فدور الوزارة هو شغل هذا الوقت وليس حشوه وتمطيطه عبثا.

وأعرب عن ميله شخصيًا وتأييده لزيادة أيام الإجازة خاصة للطلاب، مبينًا أنه بالنسبة للمعلمين إن لم نتمكن من زيادة إجازتهم فيمكن الاستفادة من الأيام الإضافية في عمل ورش وتدريب وتقييم للمدرسين بما ينفع الجميع.

واتفق معه الخبير التربوي راشد العودة الفضلي الاستشاري التعليمي بوزارة التعليم والتعليم العالي أن جودة التعليم تقاس بنوعية وجودة المخرجات التعليمية ومستوى التحصيل، وليس طول العام الدراسي أو زيادة الأعباء والدروس.

وقال: كلنا ننشد الكيفية في التعليم أما الكمية العددية وكثافة المناهج، فإنها ليست معيارًا ولم تكن مطلبًا في تحقيق معدلات تعليمية عالية المستوى، فالعبرة بالفائدة التي تعود على الطلبة بعد انقضاء العام الدراسي، وزمن التمدرس ليس منفصلاً عن تهيئة أجواء مشجعة للطالب وبيئة جاذبة، وهذا ما نفتقده حاليًا بسبب طول العام الدراسي والتركيز على حجم ومحتوى المواد على حساب الجودة والنوعية.

وأكد أن طول العام الدراسي وامتداد أيام الاختبارات مقابل انتقاص فترة الإجازات الصيفية أدى إلى حرمان الطلبة والمعلمين من الحصول على حقهم في فترات كافية من الراحة والإجازات.

وقال: العام الدراسي بوضعه الراهن ينذر بنتائج سلبية ويغفل الجوانب النفسية والاجتماعية في شخصية الطالب داعياً المسؤولين لتعديل تقويم العام الدراسي ليتم الانتهاء من تدريس المناهج والمراجعات والاختبارات الختامية في موعد أقصاه نهاية الشهر الخامس الميلادي (مايو)، دون الحاجة إلى امتداد العام الدراسي، لافتًا إلى أن الزيادة فوق هذا مرهقة وتصيب الطلبة وأولياء الأمور بالإرهاق والإحباط وتدني نسبة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم.