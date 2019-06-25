شكرا لقرائتكم خبر عن معارض إيراني: نظام ولاية الفقيه سيتراجع خشية ردة فعل قوي من واشنطن والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي الإيراني علي أفشاري، الإثنين، أن استهداف نظام طهران الطائرة الأمريكية المسيرة ستكون له عواقب وخيمة وتداعيات سلبية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال أفشاري وهو معارض لنظام طهران ومقيم في واشنطن، إن نظام ولاية الفقيه سيتراجع إلى الوراء، خشية رد فعل قوي من واشنطن، وذلك بعد إسقاط بلاده طائرة بدون طيار أمريكية الصنع، الخميس الماضي.

واعتبر أفشاري، في سياق تحليل موجز نشرته إذاعة "فردا"، التي تتخذ من براغ مقراً لها، أن "استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني لم تكن إلا خطوة بهدف الاستعراض العسكري".

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وتابع الناشط بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن الخطوة نفسها ستكون لها تداعيات سلبية على المستويين الاقتصادي والسياسي بالنسبة لنظام طهران، وذلك في إطار خطة واشنطن وحلفائها لفرض أقصى ضغط ممكن على النظام الإيراني.

وأكد المحلل السياسي المناهض لسياسات المرشد الإيراني علي خامنئي، أن حادث الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز جلوبال هوك يزيد مخاوف الأوروبيين حيال البرنامج الصاروخي الباليستي والقدرات العسكرية التي تضطلع بتنفيذها إيران.

وأكد أفشاري أن "الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) الباقي رهن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، ضاق ذرعاً بنكث طهران لتعهداتها النووية؛ فيما من المحتمل أن يؤدي السلوك الإيراني العدائي إلى تقارب وجهات النظر الأوروبية - الأمريكية إزاء كبح النظام الإيراني".

وتوقع المعارض الإيراني مزيداً من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها إيران بسبب مناورتها لاستعراض القوة عسكرياً مع الولايات المتحدة إقليمياً، بينما ستزيد من عزلتها وأزمتها الداخلية على نحو أكثر فداحة، وفق قوله.