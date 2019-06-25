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السلطات الأسترالية: طالب لجوء بمركز لانوس يحرق نفسه بعد يأسه من شدة القوانين

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أقدم طالب لجوء محتجز في مركز لانوس الأسترالي على حرق نفسه بعد أن يأس من إجراءات السلطات الأسترالية التي تؤكد أن قبول طالبي اللجوء الذين يأتون عبر التهريب يعد "ضربا من الخيال"، فيما طردت أسرة من للاجئين بعد سنوات من مطالبتها باللجوء في استراليا.
وذكرت صحيفة الغارديان، أن طالب لجوء محتجز في جزيرة مانوس النائية في المحيط الهادئ أضرم النار في نفسه إحتجاجا على حرمانه من العلاج الطبي، موضحة أن الحادث وقع في هيلسايد هاوس، وهي واحدة من ثلاثة مجمعات سكنية في لورينا ، والتي تضم مئات طالبي اللجوء واللاجئين الذين أرسلوا إلى هناك بموجب سياسة أستراليا المتعلقة بالمعالجة البحرية الصارمة لطالبي اللجوء.

إلى ذلك طردت أسرة من للاجئين بعد سنوات من مطالبات اللجوء في استراليا.

يذكر أن السلطات الأسترالية دائما من تؤكد أن جميع قوارب طالبي اللجوء محكوم عليها بعدم الوصول إلى أستراليا، محذرة من الوثوق بمهربي البشر والوقوع ضحية لهم، كون قبول طالبي اللجوء لأستراليا عن طريق التهريب "يعد ضربا من الخيال ومغامرة لها عواقب وخيمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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