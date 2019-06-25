السلطات الأسترالية: طالب لجوء بمركز لانوس يحرق نفسه بعد يأسه من شدة القوانين

وذكرت صحيفة الغارديان، أن طالب لجوء محتجز في جزيرة مانوس النائية في المحيط الهادئ أضرم النار في نفسه إحتجاجا على حرمانه من العلاج الطبي، موضحة أن الحادث وقع في هيلسايد هاوس، وهي واحدة من ثلاثة مجمعات سكنية في لورينا ، والتي تضم مئات طالبي اللجوء واللاجئين الذين أرسلوا إلى هناك بموجب سياسة أستراليا المتعلقة بالمعالجة البحرية الصارمة لطالبي اللجوء.إلى ذلك طردت أسرة من للاجئين بعد سنوات من مطالبات اللجوء في استراليا.

يذكر أن السلطات الأسترالية دائما من تؤكد أن جميع قوارب طالبي اللجوء محكوم عليها بعدم الوصول إلى أستراليا، محذرة من الوثوق بمهربي البشر والوقوع ضحية لهم، كون قبول طالبي اللجوء لأستراليا عن طريق التهريب "يعد ضربا من الخيال ومغامرة لها عواقب وخيمة".

