كلاشنيكوف تصمم نسخة مدنية من أ كا-12

وقال المدير فلاديمير دميترييف أثناء العرض السنوي التقليدي عشية منتدى "آرميا-2019" إن "الشركة طورت نسخة مدنية لأحدث رشاش أ كا-12".

ووفقا له، تبين أن AK-47 منتج ناجح، وقد تم بالفعل توقيع عقد توريد لمدة ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع في البلاد، لذلك قررت الشركة إنشاء نسخة مدنية من الرشاش.



واضاف دميترييف "لقد فكرنا في الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على نسخة مدنية، لذلك اليوم نقدمها أ كي تي إر3".

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الرئيسي بين النسخة المدنية والنسخة العسكرية هو أنه لا يمكن إطلاق النار في وضع إطلاق النار التلقائي.

يذكر أنه في نهاية عام 2018 ، تم اعتماد AK-12 لاستخدامها من قبل القوات البرية وقوات المشاة البحرية والقوات الجوية.

