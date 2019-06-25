اعتبرت طهران أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على المرشد الايراني علي خامنئي، يعني قطع طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع إدارة واشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي "فرض عقوبات على المرشد ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يعني إغلاق طريق الدبلوماسية بشكل دائم مع الإدارة الأمريكية". وأكد موسوي أن "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تسعى للقضاء على جميع الحلول الدولية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".



ووقع ترامب أمس الاثنين مرسوما بفرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران الطائرة الأمريكية فوق هرمز الأسبوع الماضي. ووقع ترامب أمس الاثنين مرسوما بفرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي ردا على إسقاط إيران الطائرة الأمريكية فوق هرمز الأسبوع الماضي. كما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 قياديين كبار في الحرس الثوري وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم فرض عقوبات أيضا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طهران: فرض عقوبات على المرشد يقطع طريق الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.