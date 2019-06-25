بينهم عراقي.. 'دواعش' يقتربون من الحدود الأمريكية

وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، تم رصدهم في بنما في 12 ايار/ مايو الماضي ثم في كوستاريكا في 9 يونيو/ حزيران.

وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.



وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.