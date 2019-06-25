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حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الاثنين من احتمال وجود عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي المكسيك جارة الولايات المتحدة.
وحسبما أفاد موقع Excelsior المكسيكي، فإن شرطة البلاد تلقت بلاغا أمريكيا، يقول إن المواطنين المصريين إبراهيم محمد، ومحمد عيسى، والمواطن العراقي أحمد غانم محمد الجبوري الذين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، تم رصدهم في بنما في 12 ايار/ مايو الماضي ثم في كوستاريكا في 9 يونيو/ حزيران.
وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.
وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.
وأشار البلاغ إلى أن مكان المصريين غير معروف، ولا يستبعد احتمال وصولهما إلى أراضي المكسيك، بينما تم توقيف العراقي في كوستاريكا.
وترجح السلطات الأمريكية أن تكون وجهة المصريين الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم عراقي.. 'دواعش' يقتربون من الحدود الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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