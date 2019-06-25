اعتبارا من اليوم.. التشديد على ضبط مخالفة عدم حمل اجازة السوق

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون رخصة القيادة بالحجز وفرض الغرامات الرادعة".

واوضحت أنه "تم تعميم نداء مدير المرور العام من قبل العميد حيدر القصاب مدير السيطرة والمخابرة وتأييد النداء من قبل مسؤولي قواطع مرور الكرخ والرصافة"، مشيرة الى أن "تنفيذ التعميم سيكون ساريا من اليوم".

ودعت المديرية "سائقي المركبات الى ضرورة مراجعة دوائر تسجيل ومنح اجازة السوق لاصدار رخص القيادة"، لافتة الى ان "هذا الإجراء سيمنع منعا باتا صغار العمر ودون السن القانوني من قيادة المركبة"، مؤكدة على أن "التشديد برصد المخالفة مستمر".

