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اعتبارا من اليوم.. التشديد على ضبط مخالفة عدم حمل اجازة السوق

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اعلنت مديرية المرور العامة، عن تشديد الاجراءات على سائقي المركبات وتسجيل مخالفة على كل شخص لايمتلك اجازة السوق اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلوا على اجازة سوق والذين يقودون مركباتهم بدون رخصة القيادة بالحجز وفرض الغرامات الرادعة".

واوضحت أنه "تم تعميم نداء مدير المرور العام من قبل العميد حيدر القصاب مدير السيطرة والمخابرة وتأييد النداء من قبل مسؤولي قواطع مرور الكرخ والرصافة"، مشيرة الى أن "تنفيذ التعميم سيكون ساريا من اليوم".

ودعت المديرية "سائقي المركبات الى ضرورة مراجعة دوائر تسجيل ومنح اجازة السوق لاصدار رخص القيادة"، لافتة الى ان "هذا الإجراء سيمنع منعا باتا صغار العمر ودون السن القانوني من قيادة المركبة"، مؤكدة على أن "التشديد برصد المخالفة مستمر".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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