الان تتابع إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: قالت إيران اليوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر : فرض عقوبات غير مجدية على (علي خامنئي) ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يمثل إغلاقا دائما لمسار الدبلوماسية. وأضاف : إدارة ترامب اليائسة تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران: عقوبات أمريكا على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.