باكستان تشدد على ضمان حقوق مواطنيها العاملين في قطر

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الإثنين، أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع جيش العمال الباكستانيين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر بالحقوق المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حصول إساءات.

وفي وقت سابق هذا العام حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وغالبيتهم من جنوب آسيا.

وكانت تقارير في هذا الاطار قد تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قبل أرباب عمل وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل متواصل.

ورحب قرشي بخطط قطر لتقديم 100 ألف تصريح عمل لمواطني بلاده، لكن شدّد على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم.

Advertisements

وقال خلال زيارته بروكسل: "بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطاً أفضل".

وأضاف "حيثما نشعر أن العمال الباكستانيين يساهمون، نشعر بأنه أيضاً يجب أن نوليهم اهتمامنا".

وقال "أعتقد أنه يمكن التفاوض على أمور مثل التغطية الصحية وأشياء من هذا القبيل، وسنتحدث معهم حول هذه القضايا".