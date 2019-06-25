انتخابات قطرية تكشف فساد الدوحة بالأمم المتحدة

يواصل نظام قطر محاولاته لإيجاد مكانة دولية وهمية، لتسهيل مهمته في تبيض وجهه القبيح الملوث بدماء الأبرياء ضحايا الإرهاب أمام المجتمع الدولي، وتحسين صورة عصابة آل ثاني الحاكمة، حيث سخر كل طاقاته في الأمم المتحدة لفوز مندوبته بعضوية اللجنة الدولية لمناهضة العنصرية.

وتفاخرت أبواق تميم العار بفوز مرشحة دولة قطر شيخة عبدالله المسند، بعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بأغلبية ساحقة، حيث حصلت على 132 صوتاً من مجموع 180 صوتاً للدول الأطراف في الاتفاقية.

لكن هذا الفوز المشبوه للمسؤولة القطرية اكتشف لاحقا أنه نتيجة محاولة قطرية خبيثة، بعدنا قادت بعثة الدوحة حملة واسعة لترشيحها للمقعد الأممي، حيث أقامت مأدبة عشاء مشبوهة لممثلي الدول الإفريقية، مستخدمة دبلوماسية الشيكات والرشى لترويج ملف ترشيحها.

أبواق تميم احتفت بانتخاب المسند ووصفته بالإنجاز ، لكن مواطنون قطريون انتقدوا اختيارها كممثلة لقطر في الأمم المتحدة، مؤكدين عدم امتلاكها أي مؤهلات سوى قرابتها من موزة المسند، والدة تميم العار.

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وتذكر مغردون عبر "تويتر" فترة ترأس شيخة المسند لـ"جامعة قطر" وما شهدته من الكوارث، حيث سبق اتهامها بتهميش الكوادر القطرية وتعقيد قبول الطلاب، كما أوقفت المطبوعات العلمية الدورية وعطلت المراكز البحثية.

وتسببت قرارات قريبة "موزة" أثناء رئاستها لجامعة قطر، في هروب القطريين للتعليم بالخارج

اعتمدت على أكاديميين وهميين بهيئات التدريس، حيث أهدرت ميزانية الجامعة على نشر كتب ودراسات منسوخة، كما تورطت في دفع رشاوى لتحسين تصنيفات الجامعة دوليا.